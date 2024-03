Una vincitrice del Grande Fratello | “Beatrice hai vinto tu e non Perla!”

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di giovedì 28 marzo 2024) In ventiquattro anni di GF nessuno ha mai meritato la vittoria comeLuzzi, che all’ultimo è stata derubata da chi ha seguito il reality di Alfonso Signorini come se fosse un romance di Wattpad o il mai realizzato Temptation Island Winter. A giornalisti, veri fan del GF (e probabilmente anche molti addetti ai lavori) è chiaro che èla veradel. E tra i tanti che credono che la Luzzi meritasse la vittoria c’è anche la donna che ha trionfato nella prima edizione del padre di tutti i reality, Cristina Plevani. Mi ricordo ancora la sua vincita al primoero incollata a guardarla e a tifare per lei, Cristina Plevani merita una targa in una stanza dell’arredamento del gf , quella dove si pranza ad esempio. Si e’ ...