Una cena che lascia a bocca aperta | anche per il prezzo

(Di giovedì 28 marzo 2024) Cibo stellare, in più di un senso. Per i cultori, molto ricchi, del “famolo strano” a tavola si annuncia un’esperienza davvero singolare: mangiare su un’astronave, guardando la Terra girare. Attenzione. Non cibo da astronauti, liofilizzato o precotto, un pasto esclusivo, preparato a bordo dallo chef Rasmus Munk del ristorante Alchemist di Copenhagen, due stelle Michelin nel 2021. Sono già aperte le prenotazioni per decollare con l’astronave Nettuno di Space Perspective, che potrà ospitare un massimo di sei persone per volta, e ci sono già le prime adesioni,se il viaggio inaugurale è previsto per il 2025 e le tariffe non sono esattamente popolari: quasi cinquecentomila dollari, circa 450.000 euro. La somma comprende il viaggio di sei ore a trentamila metri sul livello del mare, su una capsula pressurizzata sollevata da un pallone riempito di idrogeno, la ...