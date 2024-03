Un visore trova i nemici delle api E con un caschetto si fa psicoterapia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) Due le idee innovative basate sulla tecnologia e sull’intelligenza artificiale: sono le nuove startup premiate ieri nell’ambito dell’edizione 2024 di Univenture, il progetto di Comune e Universitá finalizzato a valorizzare le idee imprenditoriali cresciute sui banchi dell’ateneo pavese. Con 5mila euro e altri 10mila per la ricerca è stata premiata Bee-Shield (contrasto e lotta al calabrone asiatico). Il calabrone asiatico infatti, specie invasiva aliena, mette in pericolo le api che ci danno il miele ma sono importantissime per l’ecosistema. Bee-Shield vuole creare un algoritmo che serve a capire il comportamentoapi e a mappare la presenza di animali infestanti per proteggerle con l’intelligenza artificiale. Agli agricoltori o agli apicoltori viene lanciato un allarme in caso di pericolo, mentre attraverso unè possibile analizzare ...