Un posto al sole | trama 28 marzo 2024 | Rosa in difficoltà

(Di giovedì 28 marzo 2024)Picariello sarà in grandead Unal, come racconta ladella soap opera partenopea di giovedì 28. La donna, negli ultimi tempi, sta attraversando un momento molto difficile a causa della notifica di sfratto che le è stata inviata dal proprietario dell'appartamento in cui vive con il figlioletto Manuel. Dietro la decisione dell'uomo di vendere la casa si nasconde il losco piano del clan Torrente di mettere le mani sul progetto di riqualificazione del centro storico di Napoli promosso dall'imprenditore Flavio Bianchi. La criminalità organizzata, però, di fronte all'ostinazione di, che si è detta intenzionata a non lasciare la sua abitazione, ha iniziato a rivolgerle minacce e intimidazioni arrivando a ...

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 28 marzo 2024 . Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rosa non riuscirà a nascondere più il ... (comingsoon)

Un posto al sole giovedì 28 marzo 2024 andrà in onda su Rai Tre con una nuova inedita puntata. Diego supporterà la sua amata Ida, che non intende più stare agli ordini di Marina. Rosa farà un po’ di ... (anticipazionitv)

Salerno, minorenne contromano in tangenziale per sfuggire ad un posto di controllo della polizia - Forse per lui non era stata neanche una bravata perché, probabilmente, era normale guidare senza patente e portare in una Smart, omologata per due passeggeri, ben tre amici. Ma, quella ...ilmattino

Sinner centra un altro record a Miami: per Jannik un posto tra le leggende - dopo aver vinto Australian Open e Atp 500 di Rotterdam ed essersi arreso solamente a Carlos Alcaraz in semifinale nel Masters 1000 di Indian Wells (fin qui l'unica sconfitta di questo inizio anno).corrieredellosport

Anticipazioni “Un posto al sole” di oggi 28 marzo: Diego al fianco di Ida - La serata del 28 marzo 2024 si preannuncia ricca di colpi di scena per gli affezionati telespettatori di "Un posto al sole", la famosa soap opera di Rai 3 ...piusanipiubelli