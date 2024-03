Un Posto al Sole anticipazioni oggi 28 marzo | Diego determinato a salvare Ida

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 28 marzo 2024) In questa nuova puntata di Unal, in onda il 282024 su Rai3 alle 20:50, gli spettatori saranno travolti da un turbine di emozioni e situazioni intricanti. Leci rivelano che Rosa, interpretata da un’incantevole Elena Ricci, si troverà in una situazione difficile: incapace di nascondere i suoi sentimenti per Damiano, interpretato da Giulio Berruti. Il Paradiso delle Signore: Marcello mette all’angolo il Commendatore! Un: i sentimenti di Rosa La Picariello, già tormentata dai suoi sentimenti contrastanti, si troverà a convivere con Damiano, il padre di suo figlio, il quale ha deciso di proteggere lei e il bambino dal pericolo imminente. Tuttavia, ...