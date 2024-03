Un laboratorio da saldatori E i più bravi vanno al campionato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) È una delle professioni antiche ma ancora molto ricercate e, per chi si distinguerà nella fase di formazione, è prevista la partecipazione ai campionati che ogni anno certificano la qualità dei migliori studenti in questo campo: la classe 5ª O - Industria meccanica dell’Isis Bernocchi partecipa al progetto “I4Lab@school-edizione Weld“, un’attività formativa sulle pratiche di saldatura organizzata da Asse4 - Rete di Imprese, che si avvale del Weld Vr Simulator Center e che è in grado di fornire importanti competenze per il futuro lavorativo. La strumentazione, allestita da un formatore esterno nelCnc della scuola, consente ai ragazzi di lavorare in una realtà virtuale immersiva, in totale sicurezza. "La proposta formativa si pone in continuità con la vocazione del Bernocchi all’innovazione tecnologica e alla collaborazione con le imprese del territorio, ...