Un incubo | qualcosa di più grosso di lui | Edoardo Galli | il terrore dei nonni

(Di giovedì 28 marzo 2024) "Sembra un film di fantascienza, un". A parlare a La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai 1, sono Adele e Franco, idi, il ragazzo di Colico (Lecco) scomparso dallo scorso 21 marzo. "Lo vedevo crescere, diventerà una brava persona, un uomo di successo", racconta nonno Franco. Mercoledì sera, poche ore prima della scomparsa, avevano entrambi parlato al telefono con. Franco continua: "Avevamo parlato della montagna, ogni anno la settimana dopo la fine della scuola. Era innamorato della montagna, si sentiva in pace con se stesso". E parla di come potrebbe sopravvivere il nipote davanti a un clima troppo rigido: "Con un bivacco aperto. Ci sono dei bivacchi dove si può accendere il fuoco, ci sono dei viveri, eccetera, deve per forza star ...