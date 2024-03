Un altro Thuram nella testa del Milan Ma intanto c’è la Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024)o, 28 marzo 2024 – Allenamento pomeridiano per ilche ha accolto tutti i nazionali convocati con le rispettive selezioni nei giorni scorso: all’orizzonte c’è la trasferta in casa della, in uno stadio Franchi andato sold-out per la sfida ai rossoneri. Stefano Pioli dovrà schierare la migliore formazione in vista dell’impegno contro la truppa di Italiano per consolidare la seconda piazza in campionato ma è costretto a far fronte alla defezione di Theo Hernandez, out a causa di una squalifica da scontare sabato sera dopo il discusso cartellino giallo preso per l’esultanza al Bentegodi di Verona nell’ultima partita di serie A. Le scelte Per sostituire Theo Hernandez come terzino sinistro verrà adattato Alessandro Florenzi mentre a destra ci sarà capitan Davide Calabria, con al centro della difesa la coppia formata ...