Un altro assalto esplosivo al bancomat Pochi istanti e via con la cassa continua

(Di giovedì 28 marzo 2024) Erano le 4 quando il boato ha svegliato i residenti e fatto scattare diverse chiamate al 112. Unai danni di un, questa volta alla Banca Popolare di Sondrio in corso XXVI Aprile a Stradella, all’angolo con via Martiri Partigiani. Quando sono arrivate le pattuglie della Compagnia di Stradella i ladri erano già fuggiti con un bottino non quantificato in attesa dei conteggi della banca. Al vaglio degli investigatori dell’Arma le immagini della videosorveglianza: le telecamere hanno ripreso tre malviventi a volto coperto, vestiti di nero. Un’azione durata, giusto il tempo di piazzare l’e fuggire con la, sapendo di avere i minuti contati prima dell’arrivo sul posto delle forze ...