Ugo Cilento premiato a Venezia da vetreria Seguso per il tabarro di tessuto inglese

(Di giovedì 28 marzo 2024) Nel Fondaco dei Tedeschi asi è tenuto un incontro sul, l’antico mantello a ruota dalle origini medioevali, moderato da Jacopo Nani Mocenigo Bentivoglio d’Aragona. Alla serata sono intervenuti Sandro Zara, antico produttore di tabarrini, con alcuni capi storici e irripetibili, come unnero con decoro intarsiato con filo in oro, il maestro Franco Puppato, storico sarto dicon alcuni suoi abiti goldoniani, Ugo, titolare della Maison1780, con unrealizzato nella propria sartoria con un panno double di peso 800 gr, blu navy da un lato e tartan Black Watch dall’altro, chiuso con un gancio disegnato da Ugoche rappresenta l’ago e il filo, simbolo della vera ...

Dinner Club, Prime Video annuncia la stagione 3: Christian De Sica e Emanuela Fanelli si siedono a tavola - L'innovativo e divertente food travelogue con Carlo Cracco tornerà in streaming su Prime Video prossimamente.comingsoon

