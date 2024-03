Ucraina-Russia | le notizie di oggi in diretta | Le nuove accuse di Mosca | «Prove collegano gli attentatori ai nazionalisti ucraini | hanno ricevuto molti soldi»

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ledi giovedì 28 marzo sull’attentato ae sulla guerra in, in.Attacchi russi nella notte con missili e droni. Sospettato per l’attentato afa ricorso per l’arresto

Attentato a Mosca, Russia: «Soldi e criptovalute di Kiev ai terroristi dell'Isis». Le nuove accuse del Cremlino - Mosca sostiene che sarebbero emerse prove di un collegamento tra gli autori dell'attacco terroristico della sala concerti Crocus e l'Ucraina. È quanto si legge sul canale Telegram ...ilmessaggero

Francia, sequestrato un sito fake per arruolarsi nella guerra in Ucraina - Il ministero della Difesa francese ha comunicato di aver sequestrato un sito fake che invitava i cittadini ad arruolarsi per la guerra in Ucraina.lettera43

Ucraina, Putin: "Gli F-16 saranno obiettivi legittimi anche negli aeroporti della Nato" - "Distruggeremo i loro aerei nello stesso modo in cui oggi distruggiamo i loro carri armati, i veicoli corazzati e altre attrezzature, compresi i sistemi di lancio multiplo di razzi".primapaginanews