Ucraina | Putin | “Russia non attaccherà Europa | ma pronti a colpire F16 anche in aeroporti Nato”

(Adnkronos) – La Russia non attaccherà nessun paese della Nato, ma se l'Occidente fornirà caccia F-16 all' Ucraina , questi verranno abbattuti dalle forze russe anche se si troveranno negli aeroporti ... (periodicodaily)

Da quando un commando armato ha fatto strage a Mosca, uccidendo parte del pubblico di una sala concerti, e da quando il Cremlino ha reagito intensificando i bombardamenti sull'Ucraina, non si fa che ... (iltempo)

Bielorussia pensa a invadere la Polonia: la guerra mondiale inizierà dal corridoio di Suwalki - Non a caso quando è scoppiata la guerra le truppe russe hanno invaso il territorio ucraino anche partendo dalla Bielorussia ... allerta pronto a intervenire al primo fischio da parte di Putin. Ecco ...money

Attentato a Mosca: fallimentari autoritarismi, fragili democrazie. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa - L’attentato alla Crocus City Hall di Mosca, rivendicato dall’Isis K a cui Putin ha dato versioni diverse fino a giungere a dire che “… I mandanti dell'attentato sono Ucraina, Usa e Uk…”, oltre a ...agenziaradicale

Putin Minaccia: “Colpiremo gli F-16 ovunque, Anche in Aeroporti Nato - In una recente dichiarazione che ha provocato onde d’urto nel panorama geopolitico internazionale, il presidente russo Vladimir Putin ha messo in guardia contro l’uso di aerei da guerra F-16 da parte ...infooggi