(Di giovedì 28 marzo 2024) Il presidente russo Vladimirha affermato che aerei da guerra F-16 che venissero utilizzati dall'contro la Russia sarebbero colpiti dalle forze di Moscase si trovassero in. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass. "Se verranno utilizzati dadi paesi terzi, per noi saranno un obiettivo legittimo: non importa dove si trovino", ha dettoin un incontro coi piloti dell'aeronautica militare russa nella regione occidentale di Tver. Il presidente russo ha quindi avvertito che la Russia terrà conto del fatto che gli F-16 possono trasportare armi nucleari. "Dobbiamo tenerne conto durante la pianificazione" delle operazioni di combattimento, ha affermato. Lo zar ha quindi assicurato che l'eventuale fornitura di ...