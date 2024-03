(Di giovedì 28 marzo 2024) Il presidente russo Vladimirha definito una "" le accuse secondo cui la Russia sta pianificando dil'. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass. "Per quanto riguarda l'accusa secondo cui stiamo progettando dil'dopo l', si tratta di unaintesa esclusivamente a intimidire la popolazione per farle pagare più soldi", ha dettoin un incontro con i piloti dell'aeronautica militare russa nella regione occidentale di Tver. Questa narrazione si svolge "in un contesto di crisi economica e di deterioramento del tenore di vita - ha continuato il presidente russo -. Hanno bisogno di giustificarsi, quindi stanno intimidendo la loro ...

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “Quello che Putin aveva in testa era una guerra lampo che gli avrebbe consentito di invadere l’ Ucraina in qualche giorno. E se questo fosse accaduto, temo che non si ... (calcioweb.eu)

(Adnkronos) – "Se non molliamo costringiamo Putin a trattare". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , ospite del programma ‘Fuori dal coro’ in onda stasera su Rete 4, parlando del ... (webmagazine24)

"Non ho condiviso parole Macron e gliel'ho detto, occhio ai toni" "Se non molliamo costringiamo Putin a trattare". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , ospite del programma ‘Fuori dal ... (sbircialanotizia)

Attentato a Mosca: fallimentari autoritarismi, fragili democrazie. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa - L’attentato alla Crocus City Hall di Mosca, rivendicato dall’Isis K a cui Putin ha dato versioni diverse fino a giungere a dire che “… I mandanti dell'attentato sono Ucraina, Usa e Uk…”, oltre a ...agenziaradicale

Ucraina, Putin: che vogliamo invadere Europa è totale assurdità - Il presidente russo Vladimir Putin ha definito una "totale assurdità" le accuse secondo cui la Russia sta pianificando di invadere l'Europa. Lo riporta l'agenzia di stampa Tass. (ANSA) ...ansa

Ucraina-Russia, le notizie di oggi in diretta | Scholz ribadisce: «Né truppe né missili Taurus a Kiev» - Le notizie di giovedì 28 marzo sull’attentato a Mosca e sulla guerra in Ucraina, in diretta. • È il 764° giorno di guerra in Ucraina. La Russia non combatterà con la NATO «questa è semplicemente una s ...corriere