Ucraina | Kiev | ' 10 000 famiglie da settimane senza elettricità nel Donetsk'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 mar. (Adnkronos) - Più di 10.000, nella parte occupata dai russi dell'oblast di, sono rimaste"per". Lo ha riferito il il Centro di resistenza nazionale ucraino. Proseguono intensi, intanto, i combattimenti nella regione. Gli insediamenti in prima linea nell'oblast disono sottoposti quotidianamente ad attacchi russi, che provocano numerose vittime civili e distruzioni su larga scala. "A causa della guerra, molti lavoratori del settore energetico hanno lasciato i territori temporaneamente occupati - ha affermato in un rapporto il centro, gestito dalle forze speciali ucraine - La situazione dell'approvvigionamento energetico è più difficile nella città di Horlivka e in alcuni quartieri di ...