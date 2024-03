Uccide la moglie a coltellate | arrestato

(Di giovedì 28 marzo 2024) 17.54 Una donna di 49 anni è stata uccisa adal marito in casa, a Cologno al Serio, nella Bergamasca. L'uomo, di nazionalità nigeriana come la, l'ha colpita mentre erano in casa da soli. Vani i soccorsi. Poco dopo l'uomo è statodai carabinieri di Treviglio.

Procura di Lecco, non ci sono immagini di Edoardo con altri - "Al momento" non ci sono immagini di telecamere in possesso della Procura di Lecco che riprendano Edoardo Galli, il sedicenne scomparso dal 21 marzo, "dialogare o in compagnia di altre persone" dopo ...ansa

