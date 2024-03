Tuttosport – Il Milan corre con i bomber della doppia cifra

(Di giovedì 28 marzo 2024) 2024-03-28 14:56:01 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: La vocazione offensiva delha portato tre giocatori ad aver realizzato almeno 10 gol stagionali, contando tutte le competizioni. Ilattuale è Olivier Giroud che, tra campionato, Champions League, Europa League e Coppa Italia, ha segnato 14 reti, seguito a due sole distanze da Christian Pulisic mentre al terzo posto del podio troviamo Rafael Leao, che ha distribuito i suoi 10 gol su tutte e quattro le competizioni ufficiali alle quali ha partecipato il. Dietro loro tre, che di mestiere fanno gli attaccanti, troviamo Ruben Loftus-Cheek a quota 9 gol e Luka Jovic, che attualmente si è assestato sugli 8. Balza all’occhio una grande possibilità statistica, che non si avvera da tantissimo tempo ovvero la possibilità che ci siano tra i quattro e cinque ...

La Prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 22 marzo 2024. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato (pianetamilan)

2024-03-24 20:08:41 Flash news da Tuttosport : La formalizzazione della cessione a titolo definitivo di Koni De W Inter al Genoa potrebbe non essere il solo affare che la Juve ntus e il club rossoblù ... (justcalcio)

Il Milan corre con i bomber della doppia cifra - La vocazione offensiva del Milan ha portato tre giocatori ad aver realizzato almeno 10 gol stagionali, contando tutte le competizioni. Il bomber attuale è Olivier Giroud che, tra campio ...tuttosport

UFFICIALE, Fiorentina-Milan sarà sold-out. ACF: "Grazie" - Ora è ufficiale: Fiorentina-Milan sarà sold-out. Lo ha confermato lo stesso club viola attraverso i propri profili social lanciando anche un messaggio e ringraziando i circa ...firenzeviola

Milan, dopo Giroud: 50 milioni per il sostituto - Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo bomber con l'addio di Giroud. La spesa per portarlo in rossonero sarà importante: 50 milioni di euro ...milanlive