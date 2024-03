Tutte le acrobazie di Giorgetti per arginare il Superbonus

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 28 marzo 2024) Le parole del ministro dell’Economia, Giancarlo, nella conferenza stampa in cui ha illustrato le “misure urgenti” sul, sono state chiare. Ma forse non abbastanza per inquadrare la situazione in tutta la sua gravità. Che non sta solo nell’entità della somma spesa in bonus edilizi – che ormai ha superato i 150 miliardi – ma soprattutto nel fatto che non si sappia di preciso quanto sia e quanti siano i crediti fiscali ancora non emersi. È l’ammissione di una spesa completamente fuori controllo. “Il conto è salatissimo”, ha detto: “Attendiamo i dati definitivi, le sorprese sempre in negativo non sono mancate”. Ma non c’è un numero: il Mef non è ancora in grado di darne, con la ragionevole sicurezza di non essere smentito dopo pochi giorni. Il governo, in pratica, non sa ancora quanto ha speso in bonus ...