Turismo Pasqua | Coldiretti a Notizie com | “Ristorazione sold out | ma pernottamenti a rilento”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Agriturismiout pere Pasquetta: il tempo incerto non ha fermato le prenotazioni per il pranzo, ma ivanno a. Le festivitàli rappresentano il banco di prova per quella che attende il settore turistico primavera-estate. Il primo ponte vale 20 milioni di euro, ma quest’anno dipenderà molto dal meteo, vero arbitro di questacosiddetta bassa, perché arriva quando la primavera è appena cominciata. –.comMolti italiani decideranno come organizzarsi all’ultimo minuto e questa incognita è destinata a determinare il primo vero test stagionale. Secondo una stima diToscana e Terranostra, l’associazione degli agri, gli italiani pernotteranno in ...