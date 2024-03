Tumore cardiaco | Flavio Briatore operato d' urgenza | come sta

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dimesso dopo un delicato intervento. L'imprenditore e manager il 19 marzo è statoal cuore all'ospedale San Raffaele di Milano per unbenigno ed è stato dimesso ieri. Si è trattato di un intervento mini-invasivo, eseguito in toracotomia endoscopica, con circolazione extracorporea, riporta Adnkronos Salute. A raccontarlo su Instagram con un video è lo stesso: "La prevenzione medica è fondamentale! A seguito di un controllo di routine - afferma l'imprenditore - sono statoal cuore poiché avevo una massa benigna che è stata rimossa con un intervento mininvasivo, usando una tecnica endoscopica. L'intervento è perfettamente riuscito, ed io ringrazio calorosamente il professore Francesco Maisano, il Team della Terapia ...

