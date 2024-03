TS – “La prossima volta meno forte”

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 28 marzo 2024) 2024-03-27 22:04:44 Arrivano conferme da Tuttosport: La Juventus è al lavoro per preparare la trasferta contro la Lazio, un match delicato dopo un periodo complicato. I bianconeri hanno vinto solo una partita nelle ultime otto giornate e cercano il riscatto all’Olimpico contro la squadra dell’ex Tudor, al suo esordio sulla panchina biancoceleste. Tra qualche risata, Allegri che predica calma e qualche indicazione tattica, l’allenatore della Vecchia Signora ha condotto l’allenamento. E non sono mancati interventi decisi durante la partitella, chiedete pure a Miretti. Djalo punzecchia Miretti: “Andrò” Il difensore portoghese, ancora non utilizzato da Allegri in stagione, ha pubblicato una story sui social. Il mittente? Fabio Miretti. “Laandrò”, ...