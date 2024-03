Trentenne ferito Bagarre politica e indagini a tutto campo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024) La formula utilizzata è quella “classica“ che si impiega in questi casi. "Lesono coperte dal più stretto riserbo". Gli agenti della Squadra mobile e la Procura varesina stanno lavorando per fare chiarezza su quanto è accaduto martedì pomeriggio in via Walder a Biumo Inferiore, dove poco dopo le tre e mezza del pomeriggio un uomo di 39 anni è stato trovato riverso sul marciapiede semiagonizzante con due profonde ferite a una gamba e all’inguine provocati da un proiettile. Tutti gli scenari restano percorribili. Dalla vendetta passionale a un regolamento di conti, anche nell’ambito del sottobosco che ruota attorno al mondo della droga, benché l’uomo – sottoposto a intervento chirurgico e al Circolo e dichiarato fuori pericolo – risulti incensurato e non “noto“ alle forze dell’ordine. Esclusa la pista della criminalità organizzata. Appare invece confermato ...