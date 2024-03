Treni linea Brescia-Iseo-Edolo | da sabato 30 marzo il servizio tornerà regolare Tutte le informazioni

(Di giovedì 28 marzo 2024) Milano - Da30sullail, con il ripristino della circolazione deifra Pisogne-Marone Zone, e sarà potenziata l’offerta ferroviaria su, grazie al prolungamento di 11 corse dellaregionale-Breno. Ad annunciarlo oggi Trenord. Venerdì 29termineranno infatti gli interventi di ripristino della tratta Pisogne-Marone Zone, svolti dal gestore dell’infrastruttura FERROVIENORD in seguito all’incidente stradale avvenuto il 21 settembre 2023, quando un camion sbandando è volato nella scarpata finendo sulla ferrovia. Da...

Il cantiere della Galleria Starza, sulla tratta Benevento - Ariano Irpino, procede spedito e la circolazione dei treni lungo la linea Foggia-Napoli che taglia in due l'Italia, riprenderà... (quotidianodipuglia)

Di seguito un comunicato diffuso da, treni talia: La Circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso, prosegue l’intervento dei tecnici. La riattivazione è prevista dal ... (noinotizie)

Milano, 28 marzo 2024 – Lavori di manutenzione lungo la linea ferroviaria Milano – Arona/Domodossola: scattano nuove modifiche al programma di circolazione dei treni. come comunicato in una nota ... (ilgiorno)

Treni, nessun bonus per i ritardi a febbraio. Slittato l’incontro fra Regione e vertici di Rfi e Trenitalia - Non è scattato il bonus ritardi nel mese di febbraio per i pendolari del Valdarno. A dire il vero, nessuna delle linee ferroviarie toscane è sceso sotto la soglia di affidabilità prevista dal contratt ...valdarnopost

