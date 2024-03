Tre auto in fiamme nella notte in Valle Caudina | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa sala operativa dei Vigili del Fuoco di Avellino ha ricevuto una richiesta di socnel territorio del comune di San Martinoin via Carlo Del Balzo, per un incendio che vedeva coinvolte duevetture parcheggiate nei pressi di un edificio del posto. Ad intervenire è stata la squadra del distaccamento di Bonea del Comando di Benevento e un’botte dalla sede centrale del Comando di Avellino. Leche hanno avvolto i due veicoli sono state spente, e le stesse provocavano il danneggiamento di una terza, l’annerimento della facciata e una perdita di gas da una tubazione limitrofa che è stata messa in sicurezza. Sul posto i Carabinieri della Stazione di Roccabascerana per i loro rilievi di competenza. ...