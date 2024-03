Travolto e ucciso da treno a Erba | circolazione bloccata sulla Milano-Asso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024)(Como) – Tragedia lungo i binari nel Comasco nella mattina di oggi, giovedì 28 marzo. L’allarme è scattato a, all’altezza di via Trieste intorno alle 8.30. Un uomo di 60 anni è statoda un. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con un’ambulanza e una automedica ma per l’uomo non c’è stato niente da fare. Pesanti le ripercussionilinea ferroviariatra Canzo e