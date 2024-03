Travolto da camion a Mozzate | muore a 36 anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Un'altra tragedia sulle strade in provincia di Como. Questa volta è successo a, dove poco dopo le 16.30 un pedone è stato investito da unsu via Varese 136. La vittima è un uomo di 36, deceduto sul posto. I sanitari del 118 intervenuti sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia locale è sul posto per verificare la dinamica dell’accaduto.