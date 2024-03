Tragico incidente a Roma sulla Pontina | morta una bambina di 8 anni Diversi i feriti

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 28 marzo 2024) GravissimoviaVecchia all’altezza di Ardea. Nello scontro, che ha coinvolto tre auto, èunadi 8e altri tre bimbi, di età compresa tra gli 8 e i 10, sono stati trasportati in ospedale . Tra ianche un adulto, portato in elicottero all’ospedale San Camillo in codice rosso. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale.