(Di giovedì 28 marzo 2024) Autista brianzolodi dupliceper un incidente avvenuto a Dervio sulla superstrada 36 il 19 ottobre 2022. "Il fatto non costituisce reato", è quando pronunciato dal giudice delle udienze preliminari del tribunale di Lecco, Nora Lisa Passoni. I fatti: il conducente di un’Audi A6, 49enne, originario di Como e oggi residente a Seregno, si trovò di fronte una Dacia, con alla guida Maimouna Gueye, 27 anni, nata a Lecco e figlia di una coppia senegalese, e al fianco la madre Aida Sene, 52 anni, che procedeva contromano. Madre e figlia, residenti nell’hinterland del capoluogo lecchese, morirono sul colpo, mentre il 49enne brianzolo venne trasportato all’ospedale di Gravedona con gravi traumi. La Procura di Lecco aprì un fascicolo per duplice...

sulla Strada Statale 125 a Cala Liberotto di Orosei ( Nuoro ), un neonato di 3 mesi ha perso la vita in seguito a un violento incidente tra due auto (notizie.virgilio)

Il terribile incidente stradale a Orosei, in provincia di Nuoro, quando la vettura su cui viaggiava il neonato, una fiat Panda, si è scontrata frontalmente con un’altra auto. La tragedia ha ... (fanpage)

Tragico frontale in 36. Assolto dall’accusa di omicidio stradale - Autista brianzolo assolto da accusa di duplice omicidio stradale a Dervio. Il giudice ha stabilito che il fatto non costituisce reato. Incidente mortale sulla superstrada 36, ma la velocità dell'Audi ...ilgiorno

Tragico scontro frontale a Gatteo: perde la vita un 32enne, indagini in corso - Un 32enne è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto domenica sera intorno alle 20.45, quando la sua auto si è scontrata frontalmente con un’altra vettura a Gatteo. Le cause dell’urto sono in ...altarimini

Scontro frontale tra due auto. Muore un 32enne di Gatteo - E’ finito tragicamente con un morto lo scontro frontale avvenuto domenica sera alle 20.30 a Gatteo sulla provinciale 33, che in quel tratto assume il nome di via Secondo Casadei, prima della piccola r ...ilrestodelcarlino