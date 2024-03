Tragedia a Lanciano | trovata morta una 28enne nel suo appartamento

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 28 marzo 2024)dove una giovane donna di 28 anni, Marilea Cipolla, è stata, in undi un palazzo nel centro della città, vicino al tribunale. Non c’è stato nulla da fare per la giovane che alloggiava in un condominio di via Panoramica. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, dopo pranzo, quando nella palazzina è arrivata un’ambulanza del 118. Gli operatori intervenuti hanno poi allertato la polizia, che è giunta nella palazzina anche con la scientifica. Secondo le fonti locali, sembra che non sia stata una morte violenta. Al momento non si conoscono le cause del decesso. La salma della giovane è a disposizione dell’autorità giudiziaria e verrà trasferita all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, verosimilmente per l’autopsia.Leggi anche: Accoltella la moglie ...