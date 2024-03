Traffico Roma del 28-03-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) LuceverdeBen ritrovati in studio Tiziana Raimondi alle porte disull’autosole code pertra la 24Teramo e Valmontone in direzione di Napoli ripercussioni sulla diramazione diSud in fila a partire da Monte Porzio Catone ed intenso ilanche sul Raccordo Anulare coda in carreggiata esterna tra laFiumicino e Lanina stessa situazione carreggiata interna tra Salaria proseguendo tra Bufalotta Prenestina attenzione all’altezza della Nomentana è avvenuto anche un incidente code poi è uscita dalla città sul tratto Urbano della A24-teramo dalla iniziale al Raccordo Anulare System fila anche su via Salaria ma per lavori all’altezza di Settebagni in direzione di Monterotondo ci spostiamo sulla ...