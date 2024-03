Traffico Roma del 28-03-2024 ore 17 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità alle porte diproblemi sull’autore per un incidente con mezzi pesanti coinvolti ci sono incolonnamenti tra Ponzanono Soratte è la diramazione diNord in direzione di Napoli proseguendo in carreggiata Sud altre code ma pertra la 24Teramo e Valmontone prosegue nei lavori sulla rete tranviaria in via de reti la strada chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina nelle due direzioni limitazione anche su Piazza del Verano all’altezza di via Tiburtina con divieto di transito tra piazzale del Verano e via dei Volsci mentre di notte tra le 21 e lesei via dei Reti è completamente chiusa e questa sera per delle riprese cinematografiche dalle 21 e fino alle 5 di domani mattina ...