Traffico Roma del 28-03-2024 ore 14 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità fino alle 17 pure in via Magliano Sabina zona piazza Vescovio sono deviate su percorsi alternativi le linee 6392 e 235 gli interventi proseguiranno anche nella giornata di domani con orario 817 domani la solenne Via Crucis di papa Francesco al Colosseo si svolgerà alle 21 ma dalle 13 scatteranno le chiusure alnella zona e le deviazioni per le linee di bus si tratta dei collegamenti 51 75 81 85 87 e 117 e 118 sabato invece dalle 18 allo stadio Olimpico in programma la sfida tra Lazio e Juventus come sempre entrerà in vigore il viabilità e trasporti che prevede divieti di sosta ad ampio raggio già molte ore prima della partita nell’area a ridosso del impianto sportivo lo stadio lo ricordiamo è raggiungibile anche in modo sostenibile utilizzando il ...