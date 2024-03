Traffico Roma del 28-03-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Luceverdeda ritrovati dalla redazione 6 km di coda sulla A1 Firenzeper incidente tra Ponzano enord versoproseguendo in direzione NapoliIncoronato tra il bivio A24L’Aquila e la diramazioneSud sul Raccordo Anulare code a tratti tra via Pontina e la diramazioneSud in carreggiata esterna file su via Flaminia perintenso tra via di Grottarossa è Corso di Francia verso il centro e tra Corso di Francia & via dei Due Ponti in direzione raccordo segnalato un incidente all’altezza di via Bomarzo incidente anche su via Cassia in prossimità di via al sesto migliointenso rallentato sulla tangenziale est tra Corso di Francia E via verso San Giovanni ed è tutto ...