Traffico Roma del 28-03-2024 ore 11 | 30

(Di giovedì 28 marzo 2024) Luce VerdeBen ritrovati all’ascolto ancora penalizzata alla 1-firenze da un incidente tra mezzi pesanti riaperte da poco tutte le corsie Al momento sono segnalati i 13 km di coda e smaltimento tra Magliano Sabina eNord in quest’ultima direzione rallentamenti e code per circa 3 km sulla Cassia bis per lavori tra il bivio per Formello via della Giustiniana in direzione raccordo sullo stesso raccordo auto in fila tra via Cassia e via Salaria in carreggiata internae code E a tratti anche lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e la diramazione per Napoli possibili rallentamenti per incidenti su via Ostiense in corrispondenza di Vitinia tra Casal Bernocchi ed il bivio per Vitinia versoed è tutto da Marina riccomi Grazie per l’attenzione un servizio ...