Traffico Roma del 28-03-2024 ore 09 | 00

(Di giovedì 28 marzo 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità incidente alle porte disulla A1-firenze tra Ponzano e la diramazionenord versoal momento si transita su una sola corsia segnalati 5 km di coda in aumento al quartiere Trieste divieto di transito per lavori di potatura in viale Somalia tra Largo Forano e via Salaria In quest’ultima direzione fino alle 16 lavori di potatura anche su via Magliano Sabina in zona piazza Vescovio fino alle 17 deviazioni per le linee bus di zona proseguono i lavori sulla rete tranviaria di via dei Reti la strada è chiusa tra via dei Volsci e via Tiburtina nelle due direzioni limitazioni anche su Piazza del Verano altezza di via Tiburtina via dei Reti con divieto di transito tra piazzale del Verano e via dei Volsci ...