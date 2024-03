 Torture al Rione Libertà | il Riesame conferma le misure cautelari per gli indagati

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale delhato, respingendo i ricorsi presentati da tre dei quattroper lealdi Benevento a tre giovani di San Leucio del Sannio. Resta in carcere Antonio Barone, 48 anni, e ai domiciliari il figlio Vincenzo Cinque, 25 anni, mentre sono statiti i domiciliari per Emanuele Ucci, 23 anni. Ai domiciliari resta anche Ludovico Lepore, 53 anni, che non ha ricorso al. Glisono difesi dagli avvocati Antonio Leone, Luca Russo e Mario Villani. L’INDAGINE L’inchiesta dei carabinieri è scattata dopo un controllo di un’auto. A bordo c’erano due uomini, Lepore e Ucci e nel retro dell’abitacolo un ventenne con il volto pieno di ferite. Ai ...

