Torta senza farina e olio | ha poche calorie ed è super cremosa

(Di giovedì 28 marzo 2024) Quando voglio stupire gli ospiti preparo unache contienema che allo stesso tempo ègustosa. Questo dolce leggero è morbidissimo e non mi serve lae nemmeno l’per realizzarlo. Con questo dolce economico anche se molto semplice nell’aspetto riesco a far venire l’acquolina in bocca a tutti. Portarlo a termine è davvero facile e per rendere tutto ancora più semplice è disponibile anche la videoricetta.: ingredienti e preparazione. Servire a tavola questo dolce è molto semplice infatti non richiede una preparazione lunga e nemmeno difficile. Gli ingredienti che uso sono: 100 gr di zucchero semolato 325 gr di yogurt greco 1 bustina di vanillina 4 uova 50 gr ...

