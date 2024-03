Torna il Memorial Duran | Ferrara città della boxe

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Ava in scena la grande. Nella mattinata di ieri nella sede municipale è stata presentata il 23°, in programma domani al Palapalestre a partire dalle 18 con i dilettanti e poi alle 21 con i professionisti. All’incontro sono intervenuti Andrea Maggi, assessore allo sport, Massimiliano ‘Momo’e Soili Schiavi de L’Accademia Ssd, organizzatrice dell’evento pugilistico. "L’iniziativa – ha spiegato l’assessore Maggi – ha un particolare significato per due motivi. Il primo per il numero di atleti professionisti e dilettanti che si incontreranno venerdì, complessivamente ventisei atleti. Il secondo e più importante motivo è che il 23°conferma la vocazione didel pugilato. E ...