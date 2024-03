(Di giovedì 28 marzo 2024) Ilprepara ilin quel di, amichevoli e ilper le giovanili in quella chela casa estiva deiE alla fine si andrà incontro ad unbis in casa. Istanno in questi giorni ultimando i preparativi in previsione del prossimoestivo e

Corriere Torino: "Toro a trazione croata" - "Toro a trazione croata" è il titolo proposto da Corriere Torino sul giornale in edicola. "Dopo il gol segnato a Udine, Vlasic si ripete con la sua Nazionale. E Juric conta molto su di lui per lo ...torinogranata

Domani la conferenza stampa di Juric pre Torino-Monza - Giornata di vigilia domani in casa Torino, con i granata che sabato ospiteranno il Monza allo stadio Olimpico Grande Torino in una gara con punti pesantissimi in palio per la corsa all'Europa. Domani, ...torinogranata

Torino, Pinzolo sarà ancora granata: le date del ritiro e il “modello” per la Primavera - Il Torino prepara il ritiro in quel di Pinzolo: date, amichevoli e il modello per le giovanili in quella che sarà la casa estiva dei granata E alla fine si andrà incontro ad un Pinzolo bis in casa Tor ...calcionews24