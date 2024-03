Top Gun 3 | Tom Cruise pronto al decollo con una nuova storia?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 28 marzo 2024) Tompotrebbe aver trovato l’idea giusta per Top Gun 3: è stato il produttore Jerry Bruckheimer a dare un importante aggiornamento su un potenziale terzo capitolo di Top Gun in un’intervista a ScreenRant. Il produttore e il regista di Top Gun: Maverick Joseph Kosinski avrebbero presentato aun’idea “meravigliosa” che la star avrebbe “davvero apprezzato“. “La stiamo sviluppando. Ma non si sa mai quando verrà realizzata perché Tom è così occupato,” ha continuato Bruckheimer durante l’intervista, “ora sta girando ‘Mission: Impossible’; ha un film dopo. Speriamo di ottenere una sceneggiatura che gli piaccia e saremo di nuovo in volo.” Sebbene non si sappia molto sulla trama,tornerà nel ruolo del pilota Pete “Maverick” Mitchell insieme a Glen Powell e Miles Teller, che hanno fatto il loro debutto nella serie nel film ...