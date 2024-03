Top Gun 3 | importanti novità sull’atteso film con Tom Cruise E faranno felici i tifosi

(Di giovedì 28 marzo 2024) Top Gun 3 in fase di sviluppo Jerry Bruckheimer, l’iconico produttore dietro iloriginale Top Gun, ha recentemente fornito un entusiasmante aggiornamento sullo sviluppo di Top Gun 3. Tom, che interpreta il leggendario Maverick, e il regista Joseph Kosinski hanno già iniziato a lavorare sulla trama dell’atteso sequel . Bruckheimer ha espresso ottimismo riguardo ai progressi del progetto, ma ha osservato che il fitto programma dipotrebbe ritardarne la produzione. Bruckheimer ha dichiarato “Tom è incredibile. Abbiamo trascorso del tempo con lui e ora posso dire che abbiamo una storia. Joe Kosinski ha avuto un’idea meravigliosa per la storia del, Tom l’ha apprezzata molto e abbiamo iniziato a svilupparla. Ma non lo facciamo”. sappiamo quando potremo farcela perché Tom è davvero impegnato. ...

Su Amazon la 2 Film Collection (4K UHD + Blu-ray) di Top Gun è scesa di prezzo in occasione della Festa delle Offerte di Primavera . Se dovessimo indicare due Film che hanno lasciato il segno, legati ... (movieplayer)

È ufficiale, è in arrivo “Pirati dei Caraibi 6”: il nuovo film sarà un reboot dell’intera saga - Jerry Bruckheimer, il produttore della famosa saga ha fatto un annuncio ufficiale sul seguito dei "Pirati dei Caraibi".rds

“Top Gun 3”: Tom Cruise sarebbe “troppo impegnato” per il sequel - “Top Gun 3” dovrà attendere ancora per essere girato. Il protagonista Tom Cruise ha infatti un’azienda troppo ricca di impegni dato che sta recitando in “Mission: Impossible 8” ...105

"Pirati dei Caraibi" riparte da zero: il sesto film si farà e sarà un reboot dell'intera saga - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn