Tonali deferito dalla Federcalcio inglese «Scommesse su 50 partite di Premier tra agosto e ottobre 2023»

(Adnkronos) – nuove accuse di scommesse illegali per il centrocampista del Newcastle Sandro Tonali . Il 23enne centrocampista è stato deferito dalla Football Association (FA) per la violazione della ... (periodicodaily)

Sandro Tonali potrebbe finire nuovamente nei guai per un Caso legato alle scommesse sportive illegali. La federazione inglese ha ufficialmente deferito il centrocampista italiano per aver violato la ... (calcioweb.eu)

Altri guai per l'ex centrocampista del Milan, già squalificato in Italia per 10 mesi per scommesse. Potenziale prolungamento dello stop - Altri guai per l'ex centrocampista del Milan, già squalificato in Italia per 10 mesi per scommesse. Potenziale prolungamento dello stop ...gazzetta

Nuovi guai per Tonali: l’azzurro deferito dalla Federcalcio inglese per 50 scommesse sul calcio - Sandro Tonali di nuovo nell’occhio del ciclone. La Federcalcio inglese ha deferito il centrocampista per aver violato le regole in materia di scommesse 50 volte tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023.tag24

Caso scommesse, Tonali deferito dalla federazione inglese: rischia grosso - Sandro Tonali potrebbe finire nuovamente nei guai per un caso legato alle scommesse sportive illegali. La federazione inglese ha ufficialmente deferito il centrocampista italiano per aver violato la ...calcioweb.eu