Tonali ci ricasca ancora | la Federcalcio inglese lo accusa di aver scommesso sulle partite di Premier

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 28 marzo 2024) Pubblicato il 28 Marzo, 2024 Lo scorso ottobre lo scandalo scommesse travolsee Fagioli, i quali ammisero di essere schiavi del gioco e di scommettere compulsivamente su diverte, anche di serie A. Perperò, attualmente in forza al Newcastle, i guai non sono finiti qui. L’ex milanista, che sta scontando una squalifica di 10 mesi, è finito nel mirino dellache potrebberlo di violazione del regolamentoscommesse.haanche in Inghilterraha patteggiato una squalifica di 10 mesi e potrà tornare in campo solo ad agosto, quindi la stagione calcistica in corso può considerarsi finita, e salterà anche gli Europei. La sua squalifica però ...