Tonali avrebbe scommesso anche in Inghilterra Rischia una nuova squalifica

(Di giovedì 28 marzo 2024) Sandroè accusato dalla FA di aver violato per 50 volte le regole scommettendo su partite di calcio in un periodo compreso tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. L'ex Milan avrà tempo fino a venerdì 5 aprile per rispondere e difendersi

