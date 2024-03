Tonali | 50 scommesse sul calcio appena arrivato al Newcastle | rischia un altro stop

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo – Sandroancora nell’incubo. Secondo quanto si apprende, è scattato nei suoi confronti un deferimento da parte della federazione inglese per aver violato la regola sulle. Nel mirino, ci sono cinquanta puntate riferibili a lui, effettuate sul, tra il 12 agosto e il 12 ottobre 2023. Ovvero nel periodo in cui, giàaldal Milan, doveva ancora aspettare le indagini in Italia che poi hanno portato al patteggiamento di dieci mesi die di otto di servizi sociali. Una squalifica che poi era stata recepita da tutte le federazioni.ha una settimane di tempo per difendersi dalle accuse e orache la sua squalifica possa essere prolungata oltre il prossimo 27 agosto, ...

