Tommaso Zorzi | “Su Real Time per fare una tv educata Scendere in politica? Preferisco l’attivismo”

(Di giovedì 28 marzo 2024), nuovo giudice di "Cortesie per gli ospiti", spiega a Fanpage.it che punta a portare una visione più personale che tecnica nel programma di. Nell'intervista racconta la sua visione sul mondo dello spettacolo e il suo punto di vista su dibattiti legati all'attualità: "Lottare per temi che dovrebbero essere banali fa perdere tempo". A proposito di salute mentale, dice: "L’unico consiglio che ignoranti come noi possono dare è quello di andare in analisi".