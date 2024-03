Tiro con l’arco | i ranking olimpici verso Parigi 2024 | in corsa gli uomini | più distanti le donne Ma i pass diretti…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 28 marzo 2024) Dopo alcuni mesi di pausa, in cui c’è stato spazio solamente per alcune competizioni indoor sulla distanza dei 18 metri, sta per cominciare finalmente la stagione all’aperto delconche culminerà quest’estate con i Giochidi. Nelle prossime settimane andrà in scena la volata finale per ottenere gli ultimia disposizione in vista della rassegna a cinque cerchi, in cui l’Italia proverà a recitare un ruolo di protagonista. Andiamo dunque a riepilogare la situazione del Bel Paese nelle qualificazioni olimpiche, quando mancano ormai pochi eventi in calendario prima di. Il movimento azzurro ha già ottenuto unindividuale (non nominale) al femminile grazie a Chiara Rebagliati in occasione degli European Games, ...