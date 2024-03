(Di giovedì 28 marzo 2024) Nasce "", un "comitato" globale di ragazzi dai 15 ai 18 anni che collaborerà con ilper renderlo un luogo più sicuro per ie le famiglie

In vista delle elezioni del Parlamento europeo previste per giugno, l’app di TikTok lancia una novità : una sezione dedicata alla campagna elettorale. Le notizie saranno verificate e validate e ... (ildifforme)

La guerra contro TikTok va avanti da tempo, il 14 dicembre 2022 il Senato ha approvato un disegno di legge per impedire ai dipendenti federali di utilizzare il social sui dispositivi del governo, ... (fanpage)

Il loro intento è poter vivere soltanto di musica e da quando hanno avviato il progetto in duo, Joe Foresta e Miriam Masala non si sono più fermati, pronti a sfruttare la grande occasione. ... (ilrestodelcarlino)

TikTok lancia "Youth Council", il nuovo progetto che fa collaborare i giovani alla costruzione del social - Nasce "TikTok Youth Council", un "comitato" globale di ragazzi dai 15 ai 18 anni che collaborerà con il social per renderlo un luogo più sicuro per i giovani e le famiglie ...ilgiornale

La rivista di stile maschile contemporaneo “Icon” lancia l’edizione francese - Mads Mikkelsen sulla copertina della prima edizione di "Icon France", fotografato da John Balsom - "Icon France" La rivista Icon, lanciata per la prima volta in Italia nel 2011 prima di svilupparsi in ...it.fashionnetwork

Indesit lancia online la campagna “The sound of collaboration” - La nuova campagna digital di Indesit #DoItTogether “The sound of collaboration”, creata da WPP, on air dal 18 marzo sui social, su Xaxis e sulle piattaforme musicali ...engage