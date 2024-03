The Rock | il final boss che ci meritiamo

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 28 marzo 2024) La scorsa puntata di Raw è stata una delle migliori degli ultimi anni, in particolare per certi segmenti promo di alto livello come quello che ha coinvolto CM Punk, Drew McIntyre e Seth Rollins. In questo editoriale voglio però trattare di fine episodio e del suo protagonista assoluto, Thein versione, una delle migliori sorprese di questa Wrestlemania. Dico sorprese non perché dubitassi delle qualità al microfono che conosciamo tutti, ma perché ormai sembrava che in WWE potessimo avere esibizioni di Thesono in una certa modalità, ovvero interpretando quel face con la battuta sempre pronta che ha decretato il suo successo nel wrestling. Secondo i piani iniziali lo avremmo visto in tali vesti anche in questa , ma i fan avevano troppa voglia di vedere Cody dare l’assalto al titolo del mondo ...