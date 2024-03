“The Ghost” il nuovo singolo dei Tanz Akademie

(Di giovedì 28 marzo 2024) Da venerdì 29 marzo 2024 sarà in rotazione radiofonica “The” (Overdub Recordings), ildei, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 26 marzo. “The” è il secondodella band alternative rock estratto dall’album di debutto “Hullabaloo”, di prossima uscita. Il concept della canzone ruota attorno al turbamento psicologico, all’ansia e anche alla depressione o ad altri disturbi mentali. Il fantasma presente nella casa è ovunque, produce rumori e si fa sentire, anche se non è visibile: suona il pianoforte nel corridoio, si nasconde negli angoli delle se e impedisce di uscire di casa, isolandoti dagli amici. Nonostante tutto ciò, in qualche modo fa parte di te e lo consideri un amico. La musica è ...

Ghost in the Shell : trama, cast e streaming del film su Italia 1 Stasera, 8 febbraio 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Ghost in the Shell , film del 2017 diretto da Rupert ... (tpi)

El Analista de Bits ha pubblicato un video confronto tra Rise of the Ronin e Ghost of Tsushima con l’obiettivo di mettere in evidenza quelle che sono le principali differenze, ma anche i punti in ... (game-experience)

The Triple-i Initiative: l'evento per gli indie blockbuster, data e ora dello spettacolo - The Triple-i Initiative è un nuovo evento dedicato agli indie blockbuster: vediamo data e ora dello spettacolo e chi sarà parte dello show per il mondo indipendente. NOTIZIA di Nicola Armondi — ...multiplayer

Impostazioni dei sottotitoli - Titolo originale: Ghost in the Shell. Genere Azione - USA, 2017. Il Maggiore è un essere unico nella sua specie, il prototipo di quello che molti potrebbero diventare in futuro, e un'arma potentissima ...mymovies